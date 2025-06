Zoológico de Salvador é reaberto com novas atrações e entrada gratuita

Felinário do espaço recebeu reformas - Foto: Joci Santana/GOVBA

Um dos rolês mais cobiçados pelas famílias de Salvador vai voltar a funcionar. Na tarde de ontem, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve presente no Parque Zoobotânico Getúlio Vargas para anunciar a entrega da primeira etapa das obras de requalificação do zoológico. O espaço, em Ondina, estava fechado há três meses para obras e voltará a funcionar normalmente amanhã. A entrada é gratuita e uma série de novidades foi incluída no local.

A primeira fase das obras, que contou com investimento de R$ 5 milhões do Governo do Estado e inclui a revitalização do aviário, da Ilha dos Macacos, do felinário, além de quiosques e pistas de acesso.



Uma das principais queixas de quem frequentava o ambiente era a segurança. Com a reabertura, o zoológico passa a contar com um posto da Polícia Militar da Bahia e policiamento reforçado. Além disso, áreas como o aviário, o felinário e algumas pistas de acesso foram reformadas. “Nós combinamos com os permissionários e com a população que precisávamos fazer uma manutenção. Encerramos ele em março e ficamos esse período fazendo todas as adequações”, comentou Jerônimo Rodrigues.

Governador Jerônimo Rodrigues participa de ação com crianças | Foto: Joci Santana/GOVBA

Um dos pontos destacados pelo governador é a conversa com os vendedores ambulantes que trabalham no local. Pela primeira vez na história, a categoria poderá exercer sua profissão dentro do zoológico de forma legalizada. “Nós não paramos o serviço com os animais e também não deixamos de dar atenção aos permissionários. Esse tempo todo foi de construção para encontrarmos saídas que viabilizassem que eles viessem com sua situação regularizada”, afirmou.

Na próxima quinta-feira será comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, e a reabertura do zoológico faz parte de um calendário de atividades voltadas para o tema, que serão realizadas por Jerônimo. “Este mês de junho será uma experimentação para o governador. Eu serei um governador plantador de árvores. Onde eu estiver e puder plantar uma árvore, eu farei isso”, contou.

O equipamento é gerido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Sema). Eduardo Sodré, secretário da pasta, destacou a importância do local para a população de Salvador. “É um equipamento único, em que você tem imersão em um ambiente de Mata Atlântica, possibilidade de acesso fácil com o transporte público e, ao mesmo tempo, conexão com a natureza”, afirmou.

Reconhecimento

Um dos convidados ilustres na tarde de ontem foi o senador Jaques Wagner. O ex-governador da Bahia relembrou que, durante seu mandato no estado, também liderou algumas obras destinadas ao zoológico. “Eu acho que o zoo sempre foi um programa de domingo das famílias, principalmente do nosso pessoal, das famílias mais simples. As crianças gostam de bicho, mata, flores, então a gente deu uma reformada boa”, completou.

O senador não poupou elogios ao primeiro mandato de Jerônimo no cargo. Wagner destacou o trabalho do colega petista em visitar comunidades e municípios. “Eu avalio muito bem. Acho que Jerônimo tem feito um trabalho de visitar todas as comunidades, municípios — um trabalho que é incansável para ele. Realmente, ele tem uma energia impressionante, além de fazer administrativamente o que precisa”, ressaltou.