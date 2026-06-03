Suspeita de bomba fecha prédio de Ministério da Cultura

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Uma suspeita de bomba mobilizou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e interrompeu a circulação de pessoas em parte da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no início da tarde desta terça-feira, 3.

Segundo informações da Folha de S.Paulo, o alerta foi provocado por uma mala abandonada nas proximidades do prédio que abriga os ministérios do Meio Ambiente e da Cultura.

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No local, policiais isolaram a área e realizaram vistorias com uma equipe especializada.

A movimentação gerou apreensão entre os servidores das duas pastas, que registraram a ação das equipes de segurança.

O acesso ao edifício foi temporariamente bloqueado, impedindo a entrada e a saída de pessoas. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, não estava no local no momento da ocorrência.