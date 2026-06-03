Lula reúne ministros em meio à tensão com novo tarifaço dos EUA

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Em meio à ameaça dos Estados Unidos de aplicar um novo tarifaço sobre produtos brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza nesta quarta-feira, 3, a segunda reunião ministerial de 2026.

Esse, no entanto, será o primeiro encontro com todos os ministros desde as mudanças na Esplanada feitas em abril por causa do prazo de desincompatibilização. A última reunião nesse formato havia ocorrido no fim de março.

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Na pauta, estão as estratégias do governo para evitar ou reagir à proposta dos Estados Unidos de impor tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Também deve ser discutida a decisão do governo de Donald Trump de classificar facções criminosas como organizações terroristas estrangeiras.

Além das respostas à crise internacional, a expectativa é de que o encontro trate ainda de temas que vêm ganhando espaço no debate político e eleitoral, como o fim da escala de trabalho 6x1 e a nova indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Entenda o novo tarifaço

Os Estados Unidos concluíram na segunda-feira, 1º, uma investigação que aponta supostas práticas do governo brasileiro que “oneram ou restringem” o comércio com o país. Entre os pontos citados estão o Pix, o desmatamento ilegal, a pirataria e falhas na aplicação de leis anticorrupção.

Como resultado, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), órgão responsável por negociações comerciais, propôs a aplicação de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. A medida tem previsão legal para entrar em vigor no dia 15 de julho.

Em resposta, o governo brasileiro afirmou ter recebido o relatório “com indignação” e disse que a investigação teria sido aberta após “provocação da família Bolsonaro”.

PCC e CV como organizações terroristas

Na semana passada, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que vai classificar as facções brasileiras CV e PCC como organizações terroristas.

O anúncio foi realizado pelo Secretário de Estado americano, Marco Rubio, detalhando duas classificações jurídicas simultâneas com validade a partir de 5 de junho:

Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGT) : Focado no bloqueio financeiro e sanções econômicas imediatas;

: Focado no bloqueio financeiro e sanções econômicas imediatas; Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO) : Cria a base legal para a abertura de processos criminais rigorosos pela justiça dos EUA.

No dia seguinte ao anúncio, o presidente Lula disse que o governo brasileiro pretende combater internamente o crime organizado e que não vai aceitar intervenções internacionais.