TAXA DE 25%
Lula reúne ministros em meio à tensão com novo tarifaço dos EUA
Presidente realizará segunda reunião ministerial do ano nesta quarta, 3
Em meio à ameaça dos Estados Unidos de aplicar um novo tarifaço sobre produtos brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza nesta quarta-feira, 3, a segunda reunião ministerial de 2026.
Esse, no entanto, será o primeiro encontro com todos os ministros desde as mudanças na Esplanada feitas em abril por causa do prazo de desincompatibilização. A última reunião nesse formato havia ocorrido no fim de março.
Na pauta, estão as estratégias do governo para evitar ou reagir à proposta dos Estados Unidos de impor tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Também deve ser discutida a decisão do governo de Donald Trump de classificar facções criminosas como organizações terroristas estrangeiras.
Além das respostas à crise internacional, a expectativa é de que o encontro trate ainda de temas que vêm ganhando espaço no debate político e eleitoral, como o fim da escala de trabalho 6x1 e a nova indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Entenda o novo tarifaço
Os Estados Unidos concluíram na segunda-feira, 1º, uma investigação que aponta supostas práticas do governo brasileiro que “oneram ou restringem” o comércio com o país. Entre os pontos citados estão o Pix, o desmatamento ilegal, a pirataria e falhas na aplicação de leis anticorrupção.
Como resultado, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), órgão responsável por negociações comerciais, propôs a aplicação de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. A medida tem previsão legal para entrar em vigor no dia 15 de julho.
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Em resposta, o governo brasileiro afirmou ter recebido o relatório “com indignação” e disse que a investigação teria sido aberta após “provocação da família Bolsonaro”.
PCC e CV como organizações terroristas
Na semana passada, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que vai classificar as facções brasileiras CV e PCC como organizações terroristas.
O anúncio foi realizado pelo Secretário de Estado americano, Marco Rubio, detalhando duas classificações jurídicas simultâneas com validade a partir de 5 de junho:
- Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGT): Focado no bloqueio financeiro e sanções econômicas imediatas;
- Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO): Cria a base legal para a abertura de processos criminais rigorosos pela justiça dos EUA.
No dia seguinte ao anúncio, o presidente Lula disse que o governo brasileiro pretende combater internamente o crime organizado e que não vai aceitar intervenções internacionais.