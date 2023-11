Tarcísio deve acompanhar Bolsonaro na posse de Milei | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou sua participação na posse de Javier Milei, presidente eleito da Argentina, no dia 10 de dezembro. Ele deve levar uma comitiva com os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Santa Catarina, Jorginho Mello, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás e Ratinho Jr (PSD), do Paraná.

Tarcísio e Jorginho Mello já confirmaram presença. O ex-presidente também deverá levar a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, seus filhos, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e assessores próximos, como o ex-secretário de Comunicação (Secom) Fábio Wajngarten, na posse.

Após a vitória, Milei e Bolsonaro conversaram por chamada de vídeo. A eleição do ultraliberal argentino está sendo comemorada pelo bolsonarismo como uma demonstração da força da direita no continente.

O presidente Lula não deve comparecer à posse, disse o assessor de assuntos internacionais Celso Amorim. Durante a campanha eleitoral, o argentino se referiu ao chefe do Executivo brasileiro como "corrupto" e "ladrão".