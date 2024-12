Tarcísio sai em defesa de Bolsonaro após indiciamento

Tarcísio defende Bolsonaro após indiciamento por tentativa de golpe de Estado - Foto: Alan Santos | PR

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura durante o governo Jair Bolsonaro (PL), saiu em defesa do ex-presidente, nesta sexta-feira, 22, após o indiciamento do aliado no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado no final de 2022.

Leia mais

>> PF indicia Bolsonaro, Braga Netto e mais 35 por tentativa de golpe

>> Rui defende punição aos indiciados pela tentativa de golpe de Estado

>> Julgamento de Bolsonaro e demais indiciados pode ocorrer em 2025

Tarcísio afirmou que é importante ter responsabilidade com acusações do tipo, e disse que Bolsonaro aceitou o resultado das urnas. Ele ainda pontuou que aguarda as investigações para "trazer à tona a verdade".

“É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa. O presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia. Que a investigação em andamento seja realizada de modo a trazer à tona a verdade dos fatos”, escreveu o governador bolsonarista.