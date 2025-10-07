Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Tarcísio se retrata após "brincadeira" sobre metanol causar polêmica

Governador de São Paulo pediu desculpas em vídeo após comentário de mal gosto sobre combate à falsificação de bebidas

Flávia Requião

Por Flávia Requião

07/10/2025 - 22:09 h
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu desculpas após fazer comentário considerado inadequado
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu desculpas após fazer comentário considerado inadequado

Após realizar uma “brincadeira” sobre intoxicação por metanol, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou nesta terça-feira, 7, um vídeo nas redes sociais para pedir desculpas.

Na segunda, 6, ele havia dito: “No dia em que começarem a falsificar Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto. Coca-Cola, até aqui, não.”

O comentário, feito enquanto o governo apresentava ações contra a falsificação de bebidas, provocou reação negativa. Em vídeo publicado nesta terça-feira, Tarcísio admitiu que a declaração foi inadequada e pediu desculpas.

“Errei”, disse o governador. “Acabei fazendo uma brincadeira para descontrair a coletiva que foi muito mal interpretada e que de fato não cabia naquele momento em face da gravidade do que vem acontecendo”, acrescentou Tarcísio.

O governador também se desculpou com as famílias que perderam entes queridos devido à substância e aos comerciantes que foram afetados pela crise.

“Perdão às famílias que sofrem por terem perdido entes queridos, aos comerciantes que estão vendo seus negócios sofrerem, aos que dão duro, ao público que quer uma ação firme do Estado, que quer segurança”, disse.

Coca-Cola intoxicação metanol Tarcísio de Freitas

