Terreno do Colégio Estadual Odorico Tavares, em Salvador, vai a leilão

O terreno onde está localizado o antigo Colégio Estadual Odorico Tavares, no bairro do Corredor da Vitória, terá seu futuro definido em breve. A Secretaria de Administração da Bahia (Saeb) anunciou que o imóvel irá a leilão.

Conforme publicado na edição desta terça-feira, 29, do Diário Oficial do Estado (DOE), o imóvel estará à disposição para visitação pública no período de 31 de julho até o dia 3 de setembro.

As propostas de lances serão recebidas a partir do dia 4 de setembro, podendo ser entregues no Espaço Crescer, na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), localizada no Centro Administrativo da Bahia (Alba) ou de forma on-line, através do site: http://www.rjleiloes.com.br.

O valor mínimo ainda não foi anunciado, mas de acordo com o aviso do edital, “o leiloeiro deverá exigir do licitante vencedor o pagamento mínimo do valor correspondente a 5% do lote arrematado, ficando estabelecido que os 95% restantes deverão ser pagos à vista ou em até 24 horas”.

Colégio Odorico Tavares está localizado em uma das regiões mais valorizadas de Salvador | Foto: Gildo Lima | Ag. A TARDE

Fechamento

Um dos colégios mais tradicionais do Centro de Salvador, o Odorico Tavares fechou as portas em janeiro de 2020, após 25 anos de funcionamento. Localizado em uma das regiões mais valorizadas de Salvador, o terreno é alvo da cobiça do setor imobiliário.

A gestão do então governador Rui Costa (PT) alegou que a decisão se deu por conta da baixa procura por vagas e da necessidade de investir em outras regiões da cidade.

Desde então, o terreno passou por um longo processo para que fosse colocado à venda. Ainda em janeiro, o governo encaminhou à Assembleia Legislativa (Alba) um projeto de lei para conceder o repasse do terreno, que foi aprovado mesmo sob protesto de estudantes e professores.

De acordo com o atual chefe do Executivo baiano, Jerônimo Rodrigues (PT), o dinheiro arrecadado com a venda, vai “obrigatoriamente vai para a educação, construção de escolas, de creches, seja o que for”.