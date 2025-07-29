Menu
À VENDA

Terreno do Colégio Estadual Odorico Tavares, em Salvador, vai a leilão

Unidade escolar foi fechada em janeiro de 2020 e passou por longo processo para que fosse colocada à venda

Por Anderson Ramos

29/07/2025 - 11:10 h | Atualizada em 29/07/2025 - 11:45
Colégio Odorico Tavares está localizado em uma das regiões mais valorizadas de Salvador
Colégio Odorico Tavares está localizado em uma das regiões mais valorizadas de Salvador

O terreno onde está localizado o antigo Colégio Estadual Odorico Tavares, no bairro do Corredor da Vitória, terá seu futuro definido em breve. A Secretaria de Administração da Bahia (Saeb) anunciou que o imóvel irá a leilão.

Conforme publicado na edição desta terça-feira, 29, do Diário Oficial do Estado (DOE), o imóvel estará à disposição para visitação pública no período de 31 de julho até o dia 3 de setembro.

Leia Também:

Melhoria habitacional: Subúrbio terá 100 casas reformadas
Autoescola para tirar CNH pode deixar de ser obrigatória; entenda
VLT de Salvador: novos trens entram na fase final antes de chegar à cidade

As propostas de lances serão recebidas a partir do dia 4 de setembro, podendo ser entregues no Espaço Crescer, na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), localizada no Centro Administrativo da Bahia (Alba) ou de forma on-line, através do site: http://www.rjleiloes.com.br.

O valor mínimo ainda não foi anunciado, mas de acordo com o aviso do edital, “o leiloeiro deverá exigir do licitante vencedor o pagamento mínimo do valor correspondente a 5% do lote arrematado, ficando estabelecido que os 95% restantes deverão ser pagos à vista ou em até 24 horas”.

Colégio Odorico Tavares está localizado em uma das regiões mais valorizadas de Salvador
Colégio Odorico Tavares está localizado em uma das regiões mais valorizadas de Salvador | Foto: Gildo Lima | Ag. A TARDE

Fechamento

Um dos colégios mais tradicionais do Centro de Salvador, o Odorico Tavares fechou as portas em janeiro de 2020, após 25 anos de funcionamento. Localizado em uma das regiões mais valorizadas de Salvador, o terreno é alvo da cobiça do setor imobiliário.

A gestão do então governador Rui Costa (PT) alegou que a decisão se deu por conta da baixa procura por vagas e da necessidade de investir em outras regiões da cidade.

Desde então, o terreno passou por um longo processo para que fosse colocado à venda. Ainda em janeiro, o governo encaminhou à Assembleia Legislativa (Alba) um projeto de lei para conceder o repasse do terreno, que foi aprovado mesmo sob protesto de estudantes e professores.

De acordo com o atual chefe do Executivo baiano, Jerônimo Rodrigues (PT), o dinheiro arrecadado com a venda, vai “obrigatoriamente vai para a educação, construção de escolas, de creches, seja o que for”.

x