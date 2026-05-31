Torcedores de Bahia e Vitória podem ser barrados em estádios

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Projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados querem impedir o acesso, em estádios e eventos esportivos, de pais devedores de pensão alimentícia.

Atualmente, a legislação já prevê prisão civil do devedor em casos de inadimplência.

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As matérias são de autoria de parlamentares do PT e do PSOL e, se aprovadas, alterariam o Código de Processo Civil e a Lei Geral do Esporte para criar mecanismos de restrição temporária contra inadimplentes.

O texto prevê ainda que administradores de arenas esportivas e organizadores de competições adotem mecanismos para cumprir decisões judiciais, inclusive com conferência manual de identidade quando não houver sistema biométrico ou eletrônico.

Já o outro projeto apresentado na Casa Baixa tem como objetivo impedir, de forma temporária, o comparecimento de devedores a eventos esportivos com controle de acesso e venda identificada de ingressos.

A proposta prevê que a restrição seja comunicada ao cadastro mantido pelo Conselho Nacional de Justiça e estabelece exceção para situações ligadas ao exercício profissional do executado.

O que dizem os parlamentares?

Na justificativa de um dos textos, a deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP) afirmou que “os mecanismos tradicionais de execução têm sido insuficientes para assegurar o cumprimento da obrigação”.

Deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP) - Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A parlamentar sustentou que a proposta busca reforçar o dever de sustento e a proteção integral de crianças e adolescentes.

Por sua vez, o autor do segundo texto, o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP), afirmou que “não se pode aceitar que alguém possa desfrutar de momentos de lazer, descontração e euforia enquanto o filho, geralmente uma criança, está destituído de alimento”.

Experiência argentina

Como reforço da sua justificativa, o petista cita experiência realizada em Buenos Aires, em março de 2025, quando devedores registrados foram barrados no estádio La Bombonera, do Boca Juniors.

Segundo o congressista, o programa foi posteriormente ampliado no país vizinho ao Brasil e passou a abranger cerca de 13 mil pessoas.

Deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP) - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos deputados

Chinaglia afirmou ainda que a proposta cria “um novo instrumento de coerção indireta” para cobrança de pensão alimentícia, sem substituir medidas já previstas na legislação, como a prisão civil do devedor.

Os dois projetos aguardam despacho da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados para definição das comissões pelas quais irão tramitar.