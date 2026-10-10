Douglas Ruas é eleito governador do RJ após recontagem de votos do TRE

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Douglas Ruas (PL) foi eleito governador do Rio de Janeiro após a retotalização dos votos realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) neste sábado,10.



A mudança no resultado ocorreu depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a anulação dos 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos).

Com a exclusão dos votos de Garotinho do cálculo dos votos válidos, Ruas passou de 49,27% para 50,88%, ultrapassando o percentual necessário para vencer no primeiro turno. Eduardo Paes (PSD), que inicialmente disputaria o segundo turno com Ruas, terminou com 44,16%.

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Por que o resultado da eleição mudou?

A mudança ocorreu após o TSE manter o indeferimento do registro de candidatura de Anthony Garotinho e determinar a anulação dos votos recebidos por ele na eleição para o governo estadual.

Antes da decisão, Douglas Ruas havia conquistado 49,27% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes registrou 42,76%. Garotinho recebeu 274.411 votos, que representavam 3,17% do total válido inicialmente contabilizado.

Com a retirada desses votos da base de cálculo, o percentual de Ruas superou 50%, o que garantiu sua eleição ainda no primeiro turno, sem necessidade de uma nova votação entre os dois candidatos mais votados.

O que acontece após a retotalização?

De acordo com o procedimento informado pelo TRE-RJ, as partes legitimadas terão prazo para apresentar eventuais impugnações ao resultado. Depois, haverá um período para dar publicidade à nova totalização.

Na sequência, a Corte deverá analisar possíveis contestações e realizar os procedimentos necessários para homologar o resultado eleitoral.

Quem é Douglas Ruas?

Douglas Ruas dos Santos tem 37 anos, é formado em Direito pela Universidade Estácio de Sá e possui pós-graduação em Gestão Pública pela mesma instituição. Antes de ampliar sua atuação na política, trabalhou como policial civil.

Filho de Capitão Nelson (PL), prefeito de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Ruas iniciou sua trajetória na administração pública municipal. Entre 2017 e 2018, foi subsecretário de Trabalho da cidade.







Douglas Ruas (PL - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

De 2019 a 2020, atuou como superintendente do Instituto Estadual do Ambiente. Entre 2021 e 2022, ocupou o cargo de secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais de São Gonçalo.

Em 2022, foi eleito deputado estadual com 175.977 votos, alcançando a segunda maior votação para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) naquele pleito.

Em setembro de 2023, licenciou-se do mandato para assumir a Secretaria Estadual das Cidades durante a gestão de Cláudio Castro (PL), permanecendo no cargo até março de 2026.

Após retornar ao Legislativo, foi eleito presidente da Alerj em abril, para um mandato de dois anos.