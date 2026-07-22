Três nomes disputam suplência na chapa de João Roma ao Senado

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A dois meses do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para 4 de outubro, o ex-ministro João Roma (PL) ainda não fechou a composição completa da chapa para o Senado na Bahia e mantém em aberto a definição dos suplentes.

Conforme apurou A TARDE com interlocutores ligados ao bolsonarista, três nomes estão na mesa de discussão.

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A primeira suplência deve ficar com o ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Aroldo Cedraz, enquanto a disputa pela segunda vaga segue entre dois nomes:

José Carlos Aleluia (Novo), ex-deputado federal que chegou a lançar pré-candidatura ao Governo da Bahia, mas desistiu para apoiar ACM Neto (União Brasil);

Rosalvinho Sales (PL), ex-prefeito de Amargosa e um dos principais aliados políticos de João Roma.

Nos bastidores, porém, Rosalvinho aparece como favorito para ocupar a segunda suplência justamente pela relação de confiança construída com o ex-ministro.

"Ele é o braço direito de João Roma, um cara que cuida internamente das coisas do partido. Acho que vai ser Rosalvinho mesmo", afirmou um interlocutor.

João Roma disputará uma das vagas ao Senado na chapa encabeçada por ACM Neto (União Brasil), que realiza a convenção partidária nesta quarta-feira, 22, para oficializar os candidatos.

João Roma e ACM Neto - Foto: Divulgação

Coronel já definiu os suplentes

Na contramão de João Roma, o senador e pré-candidato ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) já bateu o martelo sobre os suplentes.

O parlamentar escolheu Marcelo Guimarães Filho (Podemos) para a primeira suplência e Edylene Ferreira (Republicanos) para a segunda.