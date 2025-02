"Trump pode falar o que quiser", diz ministra interina do Itamaraty

- Foto: Pedro França / Agência Senado

A posse do presidente americano, Donald Trump, mexeu com as peças da geopolítica global e fez com que diversos governos se manifestassem sobre as declarações polêmicas dadas pelo chefe de estado norte-americano durante seu discurso.

Durante a sua fala, Trump prometeu instituir tarifas e impostos a outros países, retirar os EUA do Acordo de Paris, o que já fez nesta terça, 21, e prometeu severidade na questão da imigração legal no país.

Leia Mais

>> "Era de ouro dos Estados Unidos começa agora", promete Trump

>> Marçal encontra Trump após posse e faz apelo; assista

Em conversa com a imprensa nesta terça-feira, 21, a ministra substituta do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, afirmou que Trump "pode falar o que quiser" e que suas declarações não serão levadas ao pé da letra pela estrutura diplomática brasileira.

"Nós vamos analisar cada passo das decisões que forem sendo tomadas pelo novo governo, mas acredito que, como somos um povo que tem fé na vida, tudo vai dar certo sempre", disse.

A ministra ressaltou ainda que Brasil e Estados Unidos são grandes parceiros comerciais e que espera que a relação continue rendendo frutos para ambos países apesar da mudança no comando.

"Eles precisam da gente, eles precisam mais da gente. Todos [os países] precisam mais dos EUA”.