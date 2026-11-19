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Uma reunião trilateral histórica reúne os presidentes Donald Trump (Estados Unidos), Vladimir Putin (Rússia) e Xi Jinping (China) para discutir armas nucleares e conflitos pela primeira vez. O encontro da cúpula começou , às 5h30 (horário de Brasília), desta quinta-feira, 19, na cidade chinesa Shenzhen.

No começo do debate, o líder americano elogiou os companheiros e exaltou a importância da sessão. Além disso, Trump voltou a afirmar que o Tribunal Penal Internacional está "fora de controle".

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"Nossos três países estão em uma posição única para discutir a redução de armas nucleares. Falaremos sobre todos os problemas que estão sendo discutidos no mundo", afirmou o presidente dos EUA.

Com mandado de prisão expedido contra ele por crimes de guerra, Putin, que está em conflito com a Ucrânia desde 2022, falou sobre paz e segurança em seu discurso.

"Nossos três estados têm responsabilidade conjunta na manutenção da paz e da segurança. Devemos discutir os laços globais e regionais, bem como a segurança energética. Rússia, China e Estados Unidos podem contribuir para o fortalecimento da estabilidade global se cooperarem de forma construtiva".

Xi Jinping seguiu a mesma linha ao enfatizar a parceria entre os três países, afirmando que ambos devem se respeitar mutuamente e coexistir pacificamente. Durante a fala, o presidente chinês também defendeu a paz.

"Devem abandonar a mentalidade da Guerra Fria. As grandes potências não devem interferir nos limites uma da outra em questões sensíveis. Devemos respeitar a soberania, a integridade territorial e os interesses fundamentais", defendeu Xi.

Qual o intuito da reunião?

Ao debater sobre os conflitos, os presidentes podem impactar geopolítica mundial. Além deste, é possível que eles abordem outros temas, como Taiwan, Coreia do Norte e segurança europeia.

Apesar do alcance escalonado, cada país tem um interesse próprio para o encontro.