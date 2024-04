União Brasil vai expulsar deputado suspeito de mandar matar Marielle | A TARDE

Um dos presos suspeitos de mandar matar Marielle Franco, o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ) deve ser expulso do partido. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, vai apresentar à executiva do partido um pedido de expulsão e cancelamento da filiação do parlamentar. As informações são da CNN Brasil.

O deputado foi preso neste domingo, 24, assim como o atual conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Domingos Brazão e o ex-chefe de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, durante a Operação Murder Inc.

A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Uma operação conjunta formada pela Polícia Federal, Procuradoria Geral da República e Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu as prisões, neste domingo.