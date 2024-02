Valdemar Costa Neto é solto e deixa Brasília | A TARDE

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, deixou Brasília na manhã deste domingo, 11, após ser solto da prisão. O político havia sido preso pela Polícia Federal na última quinta-feira, 8, por porte ilegal de arma. De acordo com aliados, Valdemar voltou para casa de familiares em São Paulo.

Valdemar foi preso em um desdobramento da Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, que apura o envolvimento de Bolsonaro, de militares e de aliados na tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022.

Um pedido de liberdade provisória chegou a ser recusado pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Entretanto, o mesmo Moraes concedeu a liberdade provisória para Valdemar após um parecer favorável à soltura do mesmo por parte da Procuradoria-Geral da República (PGR)

De acordo com a decisão de Moraes, o fato de Valdemar ter idade avançada, 74 anos, e não ter cometido crimes com violência ou grave ameaça configuraram a possibilidade do mesmo responder em liberdade.