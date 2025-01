Vanessa Senna toma posse para segundo mandato em Lençóis

Vanessa Senna foi reeleita com 82,44% dos votos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A prefeita de Lençóis, Vanessa Senna (PSD), tomou posse do seu segundo mandato à frente do município, na noite desta quarta-feira, 1, em cerimônia realizada na Câmara de Vereadores. A gestora foi reeleita com 82,44% dos votos.

Antes disso, pela manhã, Vanessa participou de uma missa na Igreja do Rosário. Na solenidade oficial, que teve início às 18h, a prefeita e seu vice, Kiko Potência, assumiram seus respectivos cargos, assim como os vereadores.

Vanessa Senna reafirmou seu compromisso com a transformação da cidade, e disse que sua reeleição mostra a importância de "trabalhar noite e dia".

"Essa vitória não é só minha, é da nossa gente, da nossa terra e dos valores que nos unem. Ser reeleita prefeita de Lençóis é a prova de que trabalhar dia e noite vale a pena", escreveu a gestora municipal em uma publicação nas redes sociais.