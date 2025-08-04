Menu
HOME > POLÍTICA
ÚLTIMA ESPERANÇA

Veja a estratégia de aliados para evitar prisão de Bolsonaro

Ex-presidente é réu no inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado

Por Redação

04/08/2025 - 7:00 h | Atualizada em 04/08/2025 - 8:54
Jair Bolsonaro (PL) durante julgamento no STF
Jair Bolsonaro (PL) durante julgamento no STF -

Uma nova estratégia está em curso para tentar impedir a iminente prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Leia Também:

Lula acusa Eduardo Bolsonaro de 'traição'; entenda
Nikolas Ferreira desafia Alexandre de Moraes em ato
Bolsonaro liga para deputado em ato no Farol da Barra

Lideranças bolsonaristas estão tentando convencer ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) a enviar o processo contra o ex-presidente para a primeira instância. A informação é do colunista Igor Gadelha do portal Metrópoles.

Na avaliação de aliados do ex-presidente, esse gesto do Supremo acalmaria os ânimos da oposição, mesmo que ele seguisse inelegível — o ex-presidente já está inelegível por conta de condenação em processo eleitoral.

Resistência

A proposta foi levada ao ministro Gilmar Mendes, atual decano do STF, em conversas ao longo da semana passada. Na segunda-feira, 28, Gilmar participou de um café da manhã na casa do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia em Brasília com o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), e com o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

O atual decano do Supremo, porém, deu um banho de água fria nos bolsonaristas, ao afirmar não ver chances de a Corte recuar e enviar o processo de Bolsonaro no inquérito do golpe para a primeira instância.

Aliados do ex-presidente da República, contudo, não jogaram a toalha. Sob reserva, eles dizem que voltarão a procurar Gilmar, além de outros ministros, como o atual presidente do STF, Luís Roberto Barroso.

“O que a gente precisa é evitar a prisão do presidente (Bolsonaro) daqui a 40 dias”, resumiu um aliado.

x