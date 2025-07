Veja como senadores baianos votaram sobre aumento de deputados

Plenário do Senado durante sessão - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 25, a proposta de lei que aumenta o número de vagas de deputados federais de 513 para 531. A medida pode gerar um impacto de, pelo menos, R$ 95 milhões por ano. O texto foi aprovado com 41 votos, o mínimo necessário.

A votação, que ocorreu de forma semi-presencial por causa das festas juninas, foi marcada por um plenário vazio. Como houve mudanças em relação ao texto aprovado anteriormente na Câmara dos Deputados, o texto retornará à Casa.

Veja como votaram os senadores baianos:

Angelo Coronel (PSD) – Não compareceu

Otto Alencar (PSD) – Sim

Jaques Wagner (PT) – Sim

A proposta foi aprovada com um aperto na Câmara no início de maio, recebendo 270 votos a favor e 207 contra.

Ao longo do tempo de mandato dos parlamentares, de quatro anos, aumento nas vagas pode gerar gastos de até R$ 380 milhões aos cofres públicos.

Inicialmente, o texto que chegou à Câmara dos Deputados não previa uma restrição em relação a criação de novas despesas para arcar com as 18 novas vaga, com isso, o impacto nos cofres seria de R$ 150 milhões.

A medida precisa ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até o dia 30 de junho, prazo final estipulado pela justiça.