Vereadora confessa dirigir sem habilitação em Salvador e Feira de Santana

Vereadora de Araci, Bete de Venceslau (MDB) - Foto: Reprodução/Instagram @vereadorabetevenceslau

Uma vereadora da cidade de Araci (centro-norte da Bahia) confessou cometer uma infração gravíssima de trânsito, durante sessão da Câmara Municipal realizada na última terça-feira, 14. O encontro foi transmitido pelo perfil do órgão no YouTube.

Na ocasião, Bete de Venceslau (MDB) revelou que dirige sem habilitação entre as cidades de Feira de Santana e Salvador. A emedebista criticava um processo seletivo realizado pela Prefeitura de Araci quando fez o comentário.

“Lutei para ter meus direitos e meu dever. Pra estar aqui nessa tribuna eu suei, dia a dia, dirigindo para Feira de Santana, mesmo sem ser habilitada", disse Bete de Venceslau

Não tenho vergonha de dizer isso, porque sou mulher e pego o meu carro e vou a qualquer cidade, Feira e Salvador, e lá eu ‘corto bonitinho’, porque eu sei da minha responsabilidade no trânsito, apesar de não ser habilitada Bete de Venceslau - Vereadora de Araci pelo MDB

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sem habilitação é considerada uma infração gravíssima, prevista no artigo 162. A transgressão rende sete pontos na Carteira Nacional de Habitação (CNH) e multa no valor de R$ 880,41. Além disso, o veículo fica retido no pátio da autarquia de trânsito até que um condutor habilitado seja apresentado.

"Exemplo ilustrativo"

Após a repercussão do caso nas redes sociais, a vereadora afirmou ter utilizado uma experiência antiga e pessoal apenas como exemplo ilustrativo para destacar uma realidade que muitos cidadãos enfrentam em seu dia-a-dia.

Em nota divulgada em seu perfil no Instagram, Bete de Venceslau disse ainda não conduzir veículos sem habilitação. "Reafirmo meu total compromisso com as leis de trânsito e com a responsabilidade que meu mandato exige", completou a emedebista.