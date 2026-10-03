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Vice de Flávio Bolsonaro participa de carreata na reta final da campanha em Salvador

Ato percorreu trechos da Paralela, Avenida Pinto de Aguiar e da orla da capital baiana

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Carreata ocorreu poucos dias após ato de Lula na Barra
Carreata ocorreu poucos dias após ato de Lula na Barra - Foto: Luan Julião/Ag. A TARDE
Eleições 2026

A reta final da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) para o primeiro turno teve uma carreata de apoiadores em Salvador neste sábado, 3. O ato, chamado de “Carreata da Vitória”, reuniu nomes da ala bolsonarista e candidatos que disputam vagas no Legislativo.

A mobilização começou no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em frente à Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), e seguiu em direção à orla de Salvador. O percurso passou por trechos da Avenida Paralela e da Avenida Pinto de Aguiar, antes de chegar à região da orla. O ponto final foi o Jardim de Alah.

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Entre os participantes estava Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro. A presença do candidato a vice ocorreu na reta final da campanha e integra a estratégia anunciada pela chapa de ampliar a presença no Nordeste.

Também participaram do ato o deputado federal e candidato à reeleição Capitão Alden; o deputado estadual e candidato a deputado federal Leandro de Jesus; o candidato à reeleição como deputado estadual Diego Castro; e o vereador e candidato a deputado estadual Cézar Leite.

Durante a carreata, apoiadores levaram bandeiras dos Estados Unidos e de Israel.

Flávio não participou do ato

Apesar de a mobilização ter sido organizada em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro, o candidato não esteve presente em Salvador durante a campanha.

Na Bahia, Flávio participou de uma motocarreata e de um comício em Vitória da Conquista, no dia 17 de setembro.

A carreata deste sábado ocorreu poucos dias após a passagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Salvador. O presidente e candidato à reeleição participou de um grande ato na Barra, um dos principais cartões-postais da capital baiana.

O evento bolsonarista acontece na véspera da eleição e está entre as últimas mobilizações do grupo antes da votação.

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Tags

eleições na Bahia eleições no Brasil Flávio Bolsonaro

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