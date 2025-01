Vice-presidente do PT defende inocência dos Brazão; Anielle reage

Quaquá recebeu a família de de Domingos Brazão - Foto: Reprodução / Instagram

O vice-presidente nacional do PT e prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá, publicou uma foto nas redes sociais, nesta quinta-feira, 9, ao lado da esposa e dos filhos de Domingos Brazão — réu no processo que apura o assassinato da vereadora Marielle Franco.

Na publicação, Quaquá defendeu a inocência de Domingos e do irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão. Os dois são acusados de serem os mandantes do crime.

“Eu quero afirmar o que já afirmei diversas vezes, porque não só conheço Domingos e Chiquinho Brazão, mas, além disso, li todo o processo e não há sequer uma prova contra eles!”, alegou o prefeito.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã de Marielle, afirmou que vai acionar a comissão de ética do partido para apurar a postura do político.

“Inacreditável, depois de tudo que a gente passou, ver pessoas se aproveitarem e usarem o nome da minha irmã sem qualquer responsabilidade”, lamentou a ministra.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também se manifestou sobre o caso. “O PT luta desde o primeiro momento para que a Justiça seja feita por Marielle e Anderson, com punição para todos os criminosos, e repudia as manifestações de caráter exclusivamente pessoal do prefeito Washington Quaquá sobre os réus e o processo”, declarou.