Vídeo de Erika Hilton sobre PIX ultrapassa curtidas de Nikolas Ferreira

Um vídeo da deputada federal Erika Hilton (PSOL) feito no sábado, 18, em defesa da fiscalização do PIX, viralizou nas redes sociais. O alcance foi tamanho, que desbancou a publicação feita pelo colega de parlamento Nikolas Ferreira (PL), sobre o mesmo assunto.

O post de Ferreira, que já alcançou 320 milhões de visualizações, gerou grande repercussão nacional. Porém, com mais de 400 mil curtidas, o vídeo publicado pela deputada, no X (antigo Twitter) superou o do candidato da oposição, que teve cerca de 198 mil.

O conteúdo gerou muito engajamento, chamando atenção da web pela forma com que Erika rebateu as críticas de Ferreira à proposta de fiscalização do Pix.

“Estão mentindo para você, mentindo para quem trabalha arduamente todos os dias neste país. Estão criando um clima de medo para se beneficiar. O governo Lula nunca propôs a taxação do PIX. Na verdade, quem defendeu isso foi o ex-ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, que sempre falou sobre a possibilidade de taxar o sistema. O que o governo Lula propôs é algo já existente”, rebateu ela.