Vídeo: Ex-prefeito explica discussão com PM em evento de grau na Bahia

O ex-prefeito de Castro Alves, Thiancle Araújo (PSD), explicou as razões para a confusão com agentes da Polícia Militar (PM) durante um evento de “grau de moto” no município de Terra Nova, na região do Portal do Sertão baiano. Em nota enviada nesta terça-feira (5), o gestor afirmou que a discussão ocorreu após a PM realizar uma blitz que estaria “inibindo” as manobras dos participantes.

Segundo Thiancle, ele atuou no caso “como advogado” e estava defendendo os motociclistas que participavam do evento esportivo. O ex-prefeito também reforçou que as atividades de grau de moto em Terra Nova estavam ocorrendo dentro da legalidade e relatou que tem colaborado com a Polícia Militar no combate às irregularidades.

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“Atuei, exclusivamente, na condição de advogado, em defesa de cidadãos que participavam de um evento esportivo devidamente autorizado, organizado e amparado por regras, estrutura e seguro para os envolvidos. No entanto, o que se verificou foi uma tentativa de utilização de instrumento legítimo, através da blitz, com finalidade diversa daquela prevista em lei, direcionada, na prática, à inibição de uma atividade esportiva regular”, disse Thiancle.

Apesar de criticar a situação, o ex-prefeito também declarou que respeita a atuação da PM e ao comandante-geral Antônio Carlos Silva Magalhães:

“É importante registrar que tenho profundo respeito pela Polícia Militar, instituição com a qual mantive parcerias relevantes durante os oito anos em que exerci o cargo de prefeito, bem como respeito ao Comando da corporação e ao governador Jerônimo Rodrigues. Entretanto, respeito institucional não pode servir de justificativa para tolerar eventuais excessos ou desvios de conduta praticados por agentes públicos”, afirmou.

O CASO

Um vídeo de Thiancle discutindo com policiais militares repercutiu nas redes sociais nesta quinta. A gravação mostra o ex-prefeito em via pública discutindo com agentes da 66ª CIPM e da Rondesp Leste.

Nas imagens, Thiancle aparece exaltado e cobra respeito dos agentes durante a ação. Em um momento, o advogado pede para não ser tocado durante a abordagem.

“Me respeite, me respeite. Você pode ser o que for, mas quem está à frente aqui sou eu. Não encoste em mim. Estou avisando pela última vez”, esbraveja Thiancle.

Confira:

ÍNTEGRA

Veja na íntegra o comunicado à imprensa emitido por Thiancle nesta terça:

Diante das notícias veiculadas sobre os fatos ocorridos no município de Terra Nova (BA), venho a público esclarecer minha atuação no episódio.

Não estava ali defendendo interesse pessoal. Atuei, exclusivamente, na condição de advogado, em defesa de cidadãos que participavam de um evento esportivo devidamente autorizado, organizado e amparado por regras, estrutura e seguro para os envolvidos.

Desde o primeiro momento, mantive uma postura respeitosa, técnica e cautelosa, dialogando com os policiais presentes e reconhecendo a importância da atuação da Polícia Militar no combate a irregularidades, como veículos adulterados ou roubados.

No entanto, o que se verificou foi uma tentativa de utilização de instrumento legítimo, através da blitz, com finalidade diversa daquela prevista em lei, direcionada, na prática, à inibição de uma atividade esportiva regular.

Diante disso, atuei de forma firme, dentro das prerrogativas da advocacia, para resguardar direitos e evitar que cidadãos fossem submetidos a medidas potencialmente ilegais ou desproporcionais.

É importante registrar que tenho profundo respeito pela Polícia Militar da Bahia, instituição com a qual mantive parcerias relevantes durante os oito anos em que exerci o cargo de prefeito de Castro Alves, bem como respeito ao Comando da corporação e ao governador Jerônimo Rodrigues.

Entretanto, respeito institucional não pode servir de justificativa para tolerar eventuais excessos ou desvios de conduta praticados por agentes públicos.

Reitero que sou favorável à fiscalização. Ela é necessária e essencial. O que não se admite é a utilização desse poder com desvio de finalidade, especialmente quando direcionado a um único segmento, em evidente tratamento desigual em relação a outras modalidades esportivas.

Os fatos serão devidamente analisados, e as medidas legais cabíveis estão sendo avaliadas.Seguirei atuando, sempre que necessário, na defesa do direito, da legalidade e do respeito aos cidadãos.

*Thiancle da Silva Araújo (TH)

Advogado e ex-prefeito de Castro Alves*