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GOIÂNIA

Vídeo: Flávio Bolsonaro chama polícia após carreata ser alvo de ovos

Candidato à Presidência pediu ação policial após objetos serem arremessados de um prédio

Jair Mendonça Jr
Por
Flávio Bolsonaro interrompeu o trajeto para protestar contra o lançamento dos ovos
Flávio Bolsonaro interrompeu o trajeto para protestar contra o lançamento dos ovos - Foto: Arthur Menescal
Eleições 2026

Uma carreata de campanha do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) foi atingida por ovos na tarde deste domingo (27), no bairro Jardim Goiás, em Goiânia. Os objetos foram arremessados da varanda de um edifício localizado na rua 15.

Nenhum integrante da comitiva foi atingido pelos disparos de ovos. O evento político teve início nas proximidades do Estádio Serra Dourada, contou com a presença do candidato ao governo de Goiás, Wilder Morais (PL), e terminou nos arredores do Parque Flamboyant.

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Declarações de Flávio Bolsonaro

Durante o ato de campanha, o senador interrompeu o trajeto para protestar contra o lançamento dos objetos e solicitou a intervenção das autoridades policiais.

"Se alguém souber qual o apartamento desse meliante, passa para polícia. Ele tá colocando a vida de pessoas em risco aqui, se isso pega na cabeça de alguém, isso mata, isso é tentativa de homicídio", afirmou o candidato.

Registros em vídeo publicados em redes sociais mostram moradores na sacada do prédio arremessando os ovos e realizando gestos políticos direcionados à carreata.

Contexto eleitoral e declarações complementares

No encerramento da agenda em Goiânia, Flávio Bolsonaro também abordou temas do cenário eleitoral nacional.

O candidato criticou a circulação de publicações nas redes sociais sobre o título de Padroeira do Brasil e comentou decisões judiciais recentes relacionadas à propaganda política na internet.

Confíra o vídeo

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