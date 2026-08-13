POLÍTICA
Vídeo mostra carro de Haddad sendo acompanhado por viatura da PM; veja
Candidato ao governo de São Paulo estava chegando em casa
O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou que o carro que o levou para casa teria sido acompanhado por uma viatura da Polícia Militar após deixá-lo na residência, na zona sul da capital paulista, na noite desta terça-feira, 11.
Imagens de câmeras de segurança mostram a chegada do político ao local. Na gravação, uma viatura da PM passa pela rua pouco antes de o veículo que transportava Haddad chegar. Na sequência, o carro estaciona em frente ao prédio, acompanhado por um veículo preto. O candidato desembarca e entra na residência.
Segundo Haddad, ele retornava de uma aula magna na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) quando chegou em casa. O candidato afirmou que uma viatura teria “jogado luz no carro” no momento da chegada.
Após Haddad entrar no prédio, o motorista seguiu viagem. Ainda conforme o relato, o funcionário teria continuado sendo acompanhado pelos policiais e, mais adiante, estacionado o veículo em frente a um hotel.
O motorista entrou no estabelecimento e, ao perceber que a viatura permanecia no local, teria questionado os policiais sobre o motivo do acompanhamento. Haddad relatou que os agentes estavam armados com fuzis e teriam mandado o funcionário “vazar” após o questionamento.
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O candidato classificou a situação como uma abordagem “fora do padrão” e disse que o motorista ficou abalado após o episódio. O advogado de Haddad, Hélio Silveira, afirmou que, segundo o relato do funcionário, a abordagem teria durado cerca de 40 minutos.
Após o caso ser relatado por Haddad, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) determinou que a Polícia Militar identifique as equipes que estavam na região. A medida busca esclarecer as circunstâncias da ocorrência e apurar a atuação dos policiais envolvidos.
Veja vídeo:
▶️ URGENTE: Vídeo mostra viatura da PM seguindo motorista de Haddad até a entrada de sua casa— Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) August 12, 2026
Um vídeo divulgado pelo Estadão mostra uma viatura da Polícia Militar seguindo o carro do motorista de Fernando Haddad até a entrada de sua residência, na zona sul de São Paulo. O… pic.twitter.com/lulM8VOVCO