VÍDEO: Trump se irrita, joga microfone e abandona entrevista nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu abruptamente uma entrevista exclusiva ao programa Meet the Press, da NBC News, que foi ao ar neste domingo, 7 de junho de 2026. O chefe de Estado se desentendeu com a apresentadora Kristen Welker e abandonou o cenário da gravação após ser pressionado a apresentar provas sobre suas recorrentes alegações de fraudes eleitorais.

A gravação mostra a jornalista cobrando que Trump apresentasse provas das acusações de que a eleição de 2020, que resultou na derrota do republicano, foi fraudada, com irregularidades na contagem de votos na Califórnia. Após o desafio, o chefe de Estado se enfureceu e acusou alguns veículos de imprensa de serem “corruptos” e “desonestos”.

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“Suas eleições são corruptas e você é corrupta. O Meet the Press é corrupto, assim como a ABC, a CBS e a CNN. Uma emissora parcial e corrupta. Vamos encerrar por aqui pois já estou satisfeito. (...) Um país nunca pode ser grande com uma imprensa desonesta”, disparou Trump em discussão com a apresentadora.

Confira o momento:

Os temas

A entrevista ocorreu no estado de Wisconsin, localizado no centro-oeste do EUA, na sexta-feira, 5. Durante a conversa de quase 40 minutos, também foram tratados temas como a invasão do Capitólio, criação do fundo de US$ 1,8 bilhão “anti-armamento” criado pelo Departamento de Justiça.

Sites estadunidenses afirmam que Trump teria se irritado com o teor da entrevista, que rebatia as propostas do governo e cobrava posicionamentos considerados "polêmicos". Além disso, o norte-americano estava insatisfeito com um dia de fortes chuvas durante a agenda presidencial no estado.