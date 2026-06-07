Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

BATE-BOCA NOS EUA

VÍDEO: Trump se irrita, joga microfone e abandona entrevista nos EUA

Presidente dos EUA acusou imprensa de ser "corrupta" e "desonesta" e cobrou imparcialidade

Leo Almeida
Por
Entrevista realizada em Wisconsin durou quase 40 minutos
Entrevista realizada em Wisconsin durou quase 40 minutos - Foto: Reprodução | Youtube

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu abruptamente uma entrevista exclusiva ao programa Meet the Press, da NBC News, que foi ao ar neste domingo, 7 de junho de 2026. O chefe de Estado se desentendeu com a apresentadora Kristen Welker e abandonou o cenário da gravação após ser pressionado a apresentar provas sobre suas recorrentes alegações de fraudes eleitorais.

A gravação mostra a jornalista cobrando que Trump apresentasse provas das acusações de que a eleição de 2020, que resultou na derrota do republicano, foi fraudada, com irregularidades na contagem de votos na Califórnia. Após o desafio, o chefe de Estado se enfureceu e acusou alguns veículos de imprensa de serem “corruptos” e “desonestos”.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Vídeo: Astro dinamarquês desmaia em campo e amistoso é encerrado; assista
Vídeo: Astro dinamarquês desmaia em campo e amistoso é encerrado; assista imagem

ECONOMIA

Brasil tenta acordo para evitar tarifa de 25% dos EUA sobre importações
Brasil tenta acordo para evitar tarifa de 25% dos EUA sobre importações imagem

TARIFAÇO DOS EUA

Indústria baiana prevê perda na petroquímica e ferroligas com tarifaço
Indústria baiana prevê perda na petroquímica e ferroligas com tarifaço imagem

“Suas eleições são corruptas e você é corrupta. O Meet the Press é corrupto, assim como a ABC, a CBS e a CNN. Uma emissora parcial e corrupta. Vamos encerrar por aqui pois já estou satisfeito. (...) Um país nunca pode ser grande com uma imprensa desonesta”, disparou Trump em discussão com a apresentadora.

Confira o momento:

Os temas

A entrevista ocorreu no estado de Wisconsin, localizado no centro-oeste do EUA, na sexta-feira, 5. Durante a conversa de quase 40 minutos, também foram tratados temas como a invasão do Capitólio, criação do fundo de US$ 1,8 bilhão “anti-armamento” criado pelo Departamento de Justiça.

Sites estadunidenses afirmam que Trump teria se irritado com o teor da entrevista, que rebatia as propostas do governo e cobrava posicionamentos considerados "polêmicos". Além disso, o norte-americano estava insatisfeito com um dia de fortes chuvas durante a agenda presidencial no estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Donald Trump entrevista EUA Kristen Welker meet the press

Relacionadas

Mais lidas