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VÍDEO: Vereador baiano reclama de salário de R$ 13 mil em sessão

Pronunciamento foi transmitido ao vivo pelo YouTube da Câmara Municipal

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

10/04/2026 - 7:41 h

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Vereador criticou próprio salário de R$ 13 mil na Câmara de Brumado
Vereador criticou próprio salário de R$ 13 mil na Câmara de Brumado -

O vereador da cidade de Brumado (sudoeste da Bahia), Bizunga Ramos (PCdoB), criticou o próprio salário, de R$ 13 mil, recebido enquanto membro da Câmara Municipal.

A fala foi proferida durante sessão no último dia 30 de março e foi transmitida no YouTube da Casa Legislativa (veja vídeo abaixo). Na oportunidade, os vereadores debatiam sobre o pagamento de taxa extra de energia elétrica na cidade quando o comunista se manifestou contra um colega de partido, Vadim Garrinha (PCdoB).

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"A gente fica muito triste quando o senhor falta com o respeito, com essa cara lambida que o senhor tem, e vir dizer para mim que eu estou questionando a situação da iluminação pública porque não sai do meu bolso", disparou o vereador.

Todos aqui recebem R$ 13 mil. Uma coisa que eu tenho pra dizer aqui, se brincar, eu não faço nem a feira com esses R$ 13 mil que o senhor fala, que desconta os impostos aí, a gente sabe que a realidade não é essa
Bizunga Ramos (PCdoB) - Vereador de Brumado

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Bizunga Brumado salário vereador

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