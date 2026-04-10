ACHOU POUCO
VÍDEO: Vereador baiano reclama de salário de R$ 13 mil em sessão
Pronunciamento foi transmitido ao vivo pelo YouTube da Câmara Municipal
Por Yuri Abreu
Siga o A TARDE no Google
O vereador da cidade de Brumado (sudoeste da Bahia), Bizunga Ramos (PCdoB), criticou o próprio salário, de R$ 13 mil, recebido enquanto membro da Câmara Municipal.
A fala foi proferida durante sessão no último dia 30 de março e foi transmitida no YouTube da Casa Legislativa (veja vídeo abaixo). Na oportunidade, os vereadores debatiam sobre o pagamento de taxa extra de energia elétrica na cidade quando o comunista se manifestou contra um colega de partido, Vadim Garrinha (PCdoB).
Leia Também:
"A gente fica muito triste quando o senhor falta com o respeito, com essa cara lambida que o senhor tem, e vir dizer para mim que eu estou questionando a situação da iluminação pública porque não sai do meu bolso", disparou o vereador.
Todos aqui recebem R$ 13 mil. Uma coisa que eu tenho pra dizer aqui, se brincar, eu não faço nem a feira com esses R$ 13 mil que o senhor fala, que desconta os impostos aí, a gente sabe que a realidade não é essa
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes