VÍDEO: Vereador baiano reclama de salário de R$ 13 mil em sessão

Vereador criticou próprio salário de R$ 13 mil na Câmara de Brumado - Foto: Reprodução/Instagram @bizungaramos_vereador

O vereador da cidade de Brumado (sudoeste da Bahia), Bizunga Ramos (PCdoB), criticou o próprio salário, de R$ 13 mil, recebido enquanto membro da Câmara Municipal.

A fala foi proferida durante sessão no último dia 30 de março e foi transmitida no YouTube da Casa Legislativa (veja vídeo abaixo). Na oportunidade, os vereadores debatiam sobre o pagamento de taxa extra de energia elétrica na cidade quando o comunista se manifestou contra um colega de partido, Vadim Garrinha (PCdoB).

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"A gente fica muito triste quando o senhor falta com o respeito, com essa cara lambida que o senhor tem, e vir dizer para mim que eu estou questionando a situação da iluminação pública porque não sai do meu bolso", disparou o vereador.