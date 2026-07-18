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Imagem ilustrativa da imagem VLT de Salvador inicia operação aos sábados e terá horário gratuito ampliado; saiba tudo
POLÍTICA

VLT de Salvador inicia operação aos sábados e terá horário gratuito ampliado; saiba tudo

Equipe do A TARDE acompanhou uma viagem-teste do modal neste sábado

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Ane Catarine
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O VLT de Salvador começa a operar aos sábados a partir deste fim de semana. As viagens gratuitas fazem parte da operação assistida do sistema, que já funciona de segunda a sexta-feira desde o final de junho.

O atendimento aos sábados será realizado das 9h às 12h, em quatro datas, com intervalo de 15 dias entre cada operação: 18 de julho, 1º, 15 e 29 de agosto.

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Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

Horário ampliado

Além da inclusão dos sábados, o horário de funcionamento durante a semana também será ampliado. A partir da próxima segunda-feira, 20, o VLT passa a operar das 7h às 16h, uma hora a mais em relação ao período anterior, que era das 8h às 16h.

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Durante a operação assistida, os passageiros podem embarcar gratuitamente na Estação Calçada, inaugurada em junho, na Cidade Baixa, com destino ao bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

No trajeto, o VLT passa pelas paradas Baixa do Fiscal, Santa Luzia, Pedreira e Voluntários da Pátria.

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Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

Quando o VLT completo vai funcionar?

A previsão do Governo da Bahia é que o sistema completo do VLT entre em operação em 2028. Quando finalizado, o modal vai ligar Salvador ao município de Simões Filho, na Região Metropolitana.

O novo sistema substituirá os antigos trens do Subúrbio, cuja operação foi encerrada em fevereiro de 2021 após 160 anos de funcionamento. Na época, o transporte atendia cerca de 7 mil passageiros por dia, com tarifa de R$ 0,50.

De Salvador até Alagoinhas

Presente na viagem-teste, o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou a realização de estudos técnicos pelo Governo do Estado para levar o sistema de transporte até a cidade de Alagoinhas.

Segundo Rui, o projeto em análise prevê a ligação entre a estação de Águas Claras e a malha ferroviária já existente em Simões Filho.

"Estamos realizando os estudos técnicos de viabilidade. Nós já temos trilho de Simões Filho até Alagoinhas. A ideia é conectar a estação de Águas Claras até Simões Filho, onde está o trilho. São cerca de nove quilômetros que não existem trilhos, margeando a BR-324", explicou.

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Foto: Ailton Fernandes/ Divulgação

Em abril deste ano, o governo baiano, por meio da Companhia de Transportes do Estado (CTB), passou a contar com um aporte federal de R$ 16 milhões para realizar os estudos que podem viabilizar a ampliação do modal.

Atualmente, o projeto do VLT conta com 43,7 km e 50 paradas, dividido em três trechos: o primeiro, liga a Ilha de São João à Calçada e ao Comércio; o segundo conecta Paripe a Águas Claras; e o terceiro vai de Águas Claras a Piatã. Quando concluído, o sistema deve integrar diferentes modais e facilitar o deslocamento na capital baiana.

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Mobilidade VLT de Salvador

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