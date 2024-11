Wagner alerta PT sobre apoio a Alcolumbre para presidência do Senado

Wagner está preocupado com apoio do PT a Acolumbre no Senado - Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), fez um alerta aos colegas sobre a negociação para apoiar a candidatura de Davi Alcolumbre (União-AP) à presidência da Casa.

Para a coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles, Wagner disse estar preocupado com a possibilidade de a escolha do próximo presidente do Senado estar sendo norteada apenas por cargos na mesa diretora e comissões, sem envolver a pauta do governo e compromissos com o Palácio do Planalto.

“Minha preocupação em relação à escolha do próximo presidente do Senado deve ser norteada pela pauta governamental e os compromissos com o governo Lula. Teremos pautas importantes nos próximos dois anos e o Congresso será fundamental para concretizarmos as políticas públicas que garantem dignidade à população, com estabilidade econômica, segurança jurídica e responsabilidade fiscal e social”, disse.

A bancada do PT pediu uma conversa com Lula nesta semana para tratar do apoio à candidatura de Alcolumbre. Inicialmente, os petistas queriam a 1ª vice-presidência da Casa, entretanto, o cargo já foi prometido por Alcolumbre ao PL. A bancada também pediu a presidência da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). O posto, contudo, já foi acordado pelo senador do União Brasil com o MDB.

Nos bastidores, aliados de Alcolumbre indicam que ele deve oferecer a 2ª vice-presidência do Senado aos petistas. Nas comissões, há a possibilidade de o PT ficar com o comando da Comissão de Relações Exteriores.