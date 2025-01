Wagner crava candidatura de Lula em 2026: "Minha opinião"

Wagner defende candidatura de Lula - Foto: Elza Fiúza |Agência Brasil

O senador Jaques Wagner (PT), líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado, afirmou, nesta sexta-feira, 10, que o presidente da República, neste momento, é o nome do grupo para disputar a reeleição em 2026.

Leia mais

>> Alckmin condena posse de Maduro na Venezuela: "Lamentável"

>> Bolsonaro comemora vitória de Donald Trump: "Guerreiro"

>> Governo Lula prepara anúncio de pacote de medidas para professores

Em entrevista ao canal CNN Brasil, Wagner disse não ter visto da parte do presidente Lula qualquer sinal de que não queira ser novamente candidato. O senador ainda pontuou que o líder petista tem "estrutura física e mental".

"Sinceramente, eu não vejo nenhum sinal nele de que ele não queira ser candidato em 2026. Quando me perguntam, eu digo: só se ele resolver não ser. Mas, na minha opinião, ele tem estrutura física, mental, vontade, se interessa pelas coisas. Na minha opinião, o candidato desse grupo aqui em 2026 vai ser o presidente Lula", afirmou Wagner.

O parlamentar ainda revelou um encontro recente com o presidente, que teria mostrado vontade "fazer o melhor pelo país".

"Eu estive com ele anteontem à noite, vejo ele muito determinado, muito obcecado para fazer o melhor pelo país e pelo povo. Eu não vejo cansaço nele. Evidentemente que ele teve agora esse episódio desse acidente doméstico. É obvio que preocupou a todo mundo e a ele", pontuou o parlamentar.