Zélia Duncan e Liniker defendem democracia em ato político em Salvador

A mobilização política que percorreu a orla da capital baiana neste domingo (18), entre Ondina e o Farol da Barra, contou com a presença marcante de artistas de outros estados do país. Com forte ligação afetiva com a Bahia, as cantoras Zélia Duncan e Liniker fizeram questão de desembarcar em Salvador para integrar o manifesto em defesa da democracia, da cultura e da liberdade individual.

Durante a caminhada, a cantora e compositora carioca Zélia Duncan celebrou a presença do público nas ruas e destacou a força da união popular na luta política no Brasil.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Vamos para a rua lutar por isso. Muito lindo ver muita gente na rua lutar pela nossa democracia. O povo vai fazer o que tem que fazer. O povo sabe. É isso aqui, né? A gente fica arrepiado. A gente está junto lutando por liberdade. Só o povo junto fazendo isso é imbatível. A gente vai conseguir que a democracia vença", declarou Zélia Duncan.

A cantora paulista Liniker também ressaltou o significado estratégico e simbólico de participar do evento em território baiano. Para a artista, a ocupação das ruas na capital é uma afirmação de direitos fundamentais e de participação popular.

"É um dia muito importante porque a gente está aqui pela cultura, a gente está aqui em prol de paz, a gente está aqui em prol de liberdade. Então, estar em Salvador num ato democrático, num ato onde a gente reivindica o nosso direito de fala, nosso direito democrático de dizer se é nossa liberdade na rua, é muito significativo e a política está na voz do povo e é no povo que a gente vai vencer. É isso. Estou muito feliz. Bora!", afirmou Liniker.

A manifestação reuniu milhares de apoiadores e diversos nomes da música nacional em cima do trio elétrico, transformando a orla soteropolitana em palco de discursos políticos e manifestações culturais ao longo de todo o percurso.