Aliados de Zé Ronaldo ganham licitação de R$ 10 mi em Feira de Santana | A TARDE

Com um histórico de faturamento de R$ 25 milhões em licitações em Feira de Santana entre os anos de 2021 e 2023, como foi apontado pelo Portal A TARDE em janeiro, a Pavitec – Pavimentações e Serviços de Engenharia Ltda, empresa de aliados do ex-prefeito Zé Ronaldo (União Brasil), foi vencedora de mais um certame, dessa vez com o valor de R$ 10.681.942,36.

A edição do Diário Oficial de Feira de Santana desta sexta-feira, 8, apontou que a contratação da empresa de engenharia terá como finalidade implantar e recuperar vias em diversos logradouros da cidade.



Aberta em 23 de setembro de 2010, a Pavitec tem como sócios os irmãos João Lucas Ferreira Pinto e José Fernando Ferreira Pinto, que são filhos do ex-candidato a deputado federal Zé Chico (União Brasil).

Zé Chico, por sua vez, é aliado do ex-prefeito Zé Ronaldo (União Brasil), que por sua vez tem relação estreita com o prefeito Colbert Martins (MDB). A Pavitec tem como sócio-administrador Marcelo da Fonseca Queiroz.