Devoção a Santo Antônio é primeiro festejo de junho | A TARDE

Uma rica programação que começa dia primeiro e vai até o dia 13 de junho marcará a celebração dos 430 anos de devoção a Santo Antônio na paróquia do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, primeira igreja consagrada ao santo em todo o Brasil. Tudo começa com a tradicional Trezena, e segue com bênçãos, carreata, missas paroquiais, missa de consagração do novo altar, procissão e Trezena Campal.

Mas nestes 13 dias de louvação a Santo Antônio a programação acontece também nas ruas do bairro, desde o Carmo até o Largo do Santo Antônio, com feira de artesanato e gastronomia, shows de forró pé de serra, oratórios e decoração no Largo do Santo Antônio e na Rua Direita, além de muita participação da comunidade. O novo altar-mor, uma réplica do altar original, destruído por cupins, será inaugurado no dia 13 de junho, em uma missa de consagração com a presença do Cardeal Dom Sérgio da Rocha, seguida de uma procissão pelas ruas do Santo Antônio e Barbalho para a Trezena Campal.

“13 de junho não é somente a festa de Santo Antônio e da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo, mas também de um bairro que recebe o nome deste santo querido. Deste modo, o Santo, a Paróquia e o Bairro se tornam uma “coisa só”. Desta mistura encontramos aqui uma tradição religiosa, cultural e histórica sem igual”, declara o pároco Jailson de Jesus.





Programação da festa na paróquia de Santo Antônio 01/06 Sábado – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade de fé. Bênção dos Pais

02/06 Domingo – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade mariana. Bênção das Mães 03/06 Segunda-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade de discípulos. Bênção das Crianças 04/06 Terça-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade sacramental. Bênção da água 05/06 Quarta-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade missionária. Bênção dos noivos e namorados 06/06 Quinta-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade praticante da Palavra. Bênção das Chaves 07/06 Sexta-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade solidária. Bênção dos avós 08/06 Sábado – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade de irmãos. Bênção dos Jovens 09/06 Domingo - 10h30 Carreata pelas ruas da paróquia; 19h30 – Trezena; Tema: Paróquia: uma comunidade de peregrinos morando ao lado; Bênção da Família 10/06 Segunda-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade geográfica e afetiva. Bênção da enfermos 11/06 Terça-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade que vive a unidade. Bênção dos comerciantes e empresas 12/06 Quarta-feira – 19h30 Tema: Paróquia: uma comunidade pastoreada por um pároco. Bênção dos artistas 13/06 Quinta-feira – Festa de Santo Antônio 06h – Alvorada; 06h30 – Missa Paroquial; 08h – Missa Paroquial; 09h30 – Missa Paroquial; 11h – Missa Paroquial; 16h30 – Missa de consagração do novo altar da Igreja de Santo Antônio com o Cardeal Dom Sérgio da Rocha; 18h – Procissão pelas ruas dos bairros de Santo Antônio e Barbalho; 19h30 – Trezena Campal; Tema: Paróquia: uma comunidade em um barco que leva para o céu; Bênção do pão

