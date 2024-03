Devoção católica impulsiona o turismo religioso na Bahia | A TARDE

A variedade de destinos baianos para o feriado da Semana Santa vai além das opções convencionais para descanso e lazer e oferece roteiros diversificados do turismo religioso católico, com programações nas igrejas e eventos ao ar livre, como Vias Sacras e encenações da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

A expectativa é que entre 250 mil a 300 mil turistas movimentem o setor no período da Páscoa, vindos de outros estados e países, bem como dos baianos viajando entre municípios e Zonas Turísticas. Por ano a estimativa de visitantes atraídos pela fé à Bahia é de 5 milhões de pessoas, somando o turismo religioso católico e o de matriz africana.

“A Páscoa é o período mais importante para a Igreja Católica”, afirmou o Pe. Manoel Filho, coordenador arquidiocesano de Salvador e nacional da Pastoral do Turismo (Pastur), destacando que a Semana Maior, uma programação especial para a Semana Santa, terá diversificada programação e será divulgada entre soteropolitanos e turistas.

Ele pontuou que a meta “é ampliar a presença da Semana Santa nas comunidades e oferecer ao turista essas opções”, acrescentando que muitos visitantes gostam de participar das celebrações litúrgico-culturais, que acontecem nas igrejas, conventos, santuários, mosteiros e museus.

Um dos pontos altos na capital deve ser a procissão do Domingo de Ramos, (uma semana antes da Páscoa), com a perspectiva de reunir 30 mil pessoas, bem como a encenação da Paixão de Cristo, na Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II e a Procissão do Senhor Morto, saindo da Ordem Terceira do Carmo.

A devoção cristã mobiliza todas as paróquias com programação relativa à Semana Santa, de acordo com o padre, que ressaltou, no entanto, que algumas se sobressaem e atraem além dos paroquianos, pessoas de outras localidades.

Um exemplo é Serrinha, a 180 km de Salvador, onde tem destaque a nonagenária Procissão do Fogaréu, na noite de Quinta-feira Santa. Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia, tem trajeto de 5 km, entre a catedral e a Colina de Nossa Senhora Santana, com velas e tochas acesas, a maioria da cidade e todos os municípios vizinhos.

Em Jacobina, a 353 km de Salvador, a Caminhada da Luz existe há mais de 20 anos. No início aconteceu nas quintas-feiras e atualmente movimenta principalmente católicos da região Chapada Norte na noite de Sábado de Aleluia, depois da missa. Com velas acesas nas mãos, eles também sobem a escadaria do Cruzeiro, já em clima de ressurreição.

Distante 140 km de Salvador, em Santo Estevão a programação da Quaresma movimenta os devotos, com a Via Sacra passando por diferentes bairros desde o dia 16 deste mês. Pela beleza cênica, a Procissão Luminosa é um dos destaques e acontece às 19h do dia 25 de março.

A programação se estende por toda semana, sendo a interpretação da Paixão de Cristo, na sexta feira, momento de grandes emoções. Mesmo sem números de pesquisa, é perceptível aos moradores o aumento de visitantes motivados pela devoção.

A cidade desponta no turismo religioso, com outros eventos durante o ano, atraindo principalmente visitantes da Região Metropolitana de Salvador e dos territórios de identidade Portal do Sertão, Piemonte do Paraguaçu e Recôncavo. Segundo o prefeito, Rogerio Costa, o movimento aquece a economia, fomentando os diversos segmentos, como o comércio em geral e prestadores de serviços.

Dentre os destinos religiosos do interior baiano, Bom Jesus da Lapa, 777 km de Salvador, é o que atrai maior número de visitantes por ano, calculado em 2 milhões de pessoas. Destas, cerca de 600 mil na festa do padroeiro, em agosto. Para a semana da Páscoa são esperados entre 30 mil e 40 mil pessoas.

O santuário construído nas grutas naturais de um morro calcário tem um ambiente místico e é cenário para as celebrações que se intensificam a partir do domingo de Ramos. A Via Sacra e a encenação da Paixão de Cristo acontecem pela trilha entre as pedras na parte superior do morro.

No domingo da Páscoa, além das missas festivas acontecem a procissão da ressurreição e a benção das bandeiras da festa do Divino. De acordo com o reitor do local, Pe. Roque Silva, como todas as paróquias e cidades se mobilizam nesta festa, a procura não é tão grande estes dias. “Mas contamos com muitas caravanas da Bahia, norte de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, que chegam a partir da Quinta-feira Santa e ficam até o domingo”.

Descanso no feriadão

Com a pausa na rotina de grande parte da população, mesmo que por três ou quatro dias, muitas pessoas aproveitam para viajar e relaxar, independentemente de crença religiosa. E o setor do turismo já está se preparando para estes visitantes de curta temporada.

“Como são poucos dias, as pessoas não querem perder tempo na viagem, e escolhem lugares com percursos de curta e média distância”, explicou o gerente de hotel em Lençóis, Ricardo Sousa. Ele ressaltou, sem declinar números, que grupos se reúnem e fecham pacotes para ao período e que reservas já estão fechadas.

Na cidade, como em outras localidades da Chapada Diamantina, além das belezas naturais e históricas, os visitantes podem acompanhar a programação religiosa. O mesmo acontece com os destinos situados no Litoral Norte, no Recôncavo e nas praias na Costa do Cacau, do Descobrimento e das Baleias.

Na região de Ilhéus, o turismo se fortalece com as opções de roteiros rurais, com um apelo especial no período da Páscoa pela procura por ovos e barras de chocolate. As fazendas organizadas para receber os visitantes veem, independentemente do período, crescer a procura de forma especial depois que começou a segunda versão da novela Renascer.

A repercussão da novela tem sido favorável, segundo a chef Dani Façanha, que mantém com o marido uma pousada com restaurante no litoral de Ilhéus. O local foi locado pela direção do folhetim para gravação de cenas românticas, o que impulsionou a demanda por reservas já antes da Páscoa. “Temos grande procura por parte de casais para momentos a dois”, disse, pontuando que também para festejos em grupos existe demanda crescente. Para ela, o movimento atual é muito positivo, considerando que o casal enfrentou problemas com o período das manchas de óleo nas praias e, dentre outros, na pandemia da Covid-19.

“Foi terrível e que bom que já passou”, enfatizou, satisfeita com a recuperação do movimento. Para ela, a conjunção do período da Páscoa com a exibição da novela, a beleza natural do lugar e a oferta de uma gastronomia especial vão garantir intenso movimento nas próximas semanas.

Municípios com turismo religioso

Bom Jesus da Lapa

777 km de Salvador; Zona Turística Caminhos do Oeste; Santuário de rocha calcária é o cenário para as expressões de fé

Serrinha

180 km de Salvador; Zona Turística Caminhos do Sertão; Procissão do Fogaréu na Quinta-feira Santa até a Colina de N. Sra. Santana

Jacobina

353 km de Salvador; Zona Turística Chapada Diamantina; Caminhada da Luz no sábado de Aleluia, até o Alto do Cruzeiro

Santo Estevão

140 km de Salvador; Zona Turística Caminhos do Sertão; Procissão Luminosa, dia 25 de março e Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa

Salvador

28 de março (Quinta-feira Santa)

9h - Santa Missa dos Santos Óleos e da Renovação das Promessas Sacerdotais;

18h - Santa Missa da Ceia do Senhor com o rito do Lava-pés

29 de março (Sexta-feira Santa)

15h - Celebração da Paixão do Senhor

30 de março (Sábado)

18h - Vigília Pascal

31 de março (Domingo de Páscoa)

10h - Missa do Domingo de Páscoa

Outros municípios

Senhor do Bonfim, Monte Santo, Milagres, Rio de Contas, Mucugê, Lençóis, Brumado, Candeias, Santo Amaro e Cachoeira

