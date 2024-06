Madre de Deus terá 11 dias de festa em junho | A TARDE

Os festejos juninos começam mais cedo em Madre de Deus. Por conta do aniversário de emancipação política da cidade, comemorado dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, a abertura do Arraiá da Gente acontece no dia 12 e a festa se estende por três finais de semana seguidos

O anúncio das datas foi feito pela Prefeitura Municipal de Madre de Deus. O arrasta-pé vai do dia 12 a 16 de junho, na Orla da cidade, com apresentações musicais e a final da “Copa da Emancipação” que está no calendário dos festejos.

As festividades serão retomadas de 21 a 24 de junho, também na Orla, com direito a ornamentação com bandeirolas, palco com shows, apresentação de quadrilhas e muito forró em homenagem a São João.

Dias 28 e 29 de junho, acontece a tradicional festa de São Pedro no bairro do Cação, com apresentações musicais, comidas e bebidas típicas. A Secretaria de Cultura e Turismo está finalizando a grade musical e deve anunciar em breve as atrações.

