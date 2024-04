Micareta de Feira arrecada 700 quilos de alumínio no primeiro dia | A TARDE

Quase 900 quilos de material reciclável foram coletados no primeiro dia da micareta de Feira de Santana através do projeto pioneiro Micareta Sustentável e Solidária. As latinhas foram maioria, com 743 coletadas, e outros 143 quilos foram de embalagens plásticas e pet

A previsão é de aumentar, e muito, esses números até domingo, 21, último dia da festa. A iniciativa é executada pela Associação Regional de Trabalhadores em Materiais Recicláveis de Feira de Santana e Municípios Vizinhos (ARTEMARES) e a ONG Centro de Arte e Mieo Ambiente (CAMA), ambas integrantes do Fórum Estadual Lixo e Cidadania da Bahia (FLC-BA).

A ação conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) em parceria com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH); Secretaria do Meio Ambiente (SEMA); Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), além do Ministério Público do Trabalho da Bahia e outras instituições inclusive da iniciativa privada.

“O objetivo é ampliarmos cada vez mais iniciativas como essa que geram renda, dão visibilidade aos profissionais catadores e contribuem para a redução do impacto ambiental”, diz Julio Santana, coordenador de formação e divulgação de economia solidária e cooperativismo da Setre.



O presidente da ARTEMARES, Jailton Cardoso, destaca a importância da iniciativa: "Estamos comprometidos em garantir a dignidade e o reconhecimento do trabalho dos catadores e catadoras, promovendo a inclusão social e ambiental durante a Micareta de Feira."

O “Micareta Sustentável e Solidária” beneficia diretamente 300 catadores (as) autônomos, além de 60 associados da ARTEMARES, ultrapassando a expectativa inicial de 130 trabalhadores (as).

Todos os participantes receberam kits de equipamentos de proteção individual (luva, bota, meião, protetor auricular e capa de chuva), fardamento (camisa e calça) NE foram cadastrados na Central de Valorização e Inclusão dos Catadores de Materiais Recicláveis, localizada estrategicamente no circuito da festa, na Avenida Presidente Dutra (em frente a antiga concessionária de veículos Norauto).

Além dos kits e cadastramento, catadores (as) autônomos (as) recebem orientações sobre segurança no trabalho, técnicas de separação de materiais e boas práticas ambientais. Esta iniciativa busca não só garantir melhores condições de trabalho, mas também promover o desenvolvimento profissional e a conscientização ambiental entre os participantes.