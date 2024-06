"Momento exige transparência", defende prefeito sobre uso dos recursos

Prefeito Rogério Costa convida população para o São João - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

Agraciado com o selo de transparência dos festejos juninos, o prefeito de Santo Estêvão, Rogério Costa (PT), afirmou ao Portal A TARDE, nesta quinta-feira, 13, que o momento exige uma maior clareza dos gestores com a população sobre o uso dos recursos públicos.

A fala ocorreu durante a premiação, na sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Rogério ainda ressaltou que o painel traz responsabilidades para os prefeitos baianos.



"Chama os prefeitos para, de uma forma bastante didática, informar como estão sendo aplicados esses recursos. Isso demonstra transparência, compromisso e seriedade, e esse selo é de suma importância. É uma situação nova, que agora em diante todo mundo tem que aderir, o momento exige transparência e uma boa aplicação dos recursos", afirmou.

O prefeito ainda convidou a população dos demais municípios para os festejos juninos em Santo Estêvão.

"Fomos agraciados com esse selo, e tenho certeza que com a força, com o trabalho, com o envolvimento da nossa cidade, que é muito acolhedora, Santo Estêvão vai se consolidar como um grande destino dos festejos juninos da Bahia. Uma cidade que está próxima de Salvador, a 40 km de Feira de Santana, um espaço maravilhoso [...] Como disse o presidente do TCE, parece um natal no Nordeste. As pessoas saem de onde estão para aproveitar o momento para visitar as famílias e curtir o São João. Isso a gente consegue desenvolver a nossa economia. Santo Estêvão vai ser um grande destino de um bom forró. Um ambiente seguro, fechada a área, detector de metal, câmera de reconhecimento facial", completou o prefeito.