Natal de LEM tem patinação no gelo e outras novidades; confira | A TARDE

O Natal de Luís Eduardo Magalhães, município do oeste baiano, chega a sua terceira edição com pista de patinação no gelo, iluminação temática, espaços instagramáveis para fotos, praça de alimentação e atrações artísticas e culturais, numa estrutura de 20 mil m².

A programação da Vila Natalina começa sempre às 18h, de quinta-feira a domingo, na Praça dos Três Poderes. Já a pista de patinação abre às 16h, com distribuição de senhas. A estrutura foi entregue à população na sexta-feira, 8. No primeiro final de semana, a vila recebeu cerca de 9.500 pessoas.

Para o prefeito Junior Marabá, a realização do Natal LEM é essencial. “Acredito que o Natal deve ser preservado para a construção das memórias afetivas da garotada. É uma data mágica e essencial para a preservação dos valores da família. Assistir a criançada se divertindo nesse ambiente criado para elas é muito gratificante”, disse o prefeito.

A expectativa é de que 40 mil pessoas passem pela Vila de Natal até o dia 25 de dezembro.

Estrutura de lazer

A Vila Natalina terá a casa do Papai Noel, um Castelo Encantado e um Parque de Diversões com 20 brinquedos infláveis, pula-pula e cinema 3D. A programação promete ainda 27 atrações, inclusive espetáculos teatrais de dança e circo. Além disso, a estrutura montada oferece opções de alimentação com seis restaurantes, 10 lanchonetes e uma área exclusiva com 10 foodtrucks.

Geração de emprego e renda

De acordo com Marabá, a estrutura montada vai promover um “incremento de vendas no comércio e prestação de serviços”. Nas duas primeiras edições, 80 mil pessoas visitaram o Natal do município e cerca de R$ 1 milhão foi movimentado na economia local.