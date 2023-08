Após ser xingada, presidente da Câmara de Feira recorre à policia

Após ter a honra ofendida e ainda ser intimidada durante as sessões ordinárias de quarta e quinta-feira desta semana, a A presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, Eremita Mota (PSDB), registrou, na manhã de hoje, 18, um boletim de ocorrência, na Delegacia especializada de Atendimento a Mulher (DEAM), contra os vereadores Edvaldo Lima, Fernando Torres e José Carneiro, por violência política de gênero.

Na visita à DEAM, a presidente da Câmara de Feira de Santana, estava acompanhada do Procurador Geral do Legislativo, André Novaes, o subprocurador, Tadeu Velame e do Ouvidor da Casa, Franklin Dórea.



Eremita afirma que foi ofendida pelo vereador Edvaldo Lima, que é da base do governo, após denunciar o prefeito Colbert Martins Filho (MDB). Na quinta-feira, 17, a presidente da Câmara local já tinha sido xingada pelo vereador Fernando Torres durante uma sessão do Legislativo. O vereador José Carneiro, que já é reincidente, disse que Eremita estava sem tomar medicação.

"Creio na Polícia e na Justiça. Se fizeram isso com a presidente da maior Câmara do interior da Bahia, sob o olhar da população que assiste todos os dias a transmissão das sessões, podem fazer pior contra pessoas que não despertem a mesma atenção", disse.

Eremita Mota vai representar ainda na Corregedoria da Casa, contra os três parlamentares por quebra de decoro parlamentar, com a consequente aplicação da pena de perda do mandato, em virtude da violação do decoro parlamentar de acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal.