Câmara cobra pagamento de servidores da Saúde de Feira de Santana | A TARDE

A Câmara Municipal de Feira de Santana vai cobrar da Prefeitura uma solução para o atraso de salários, bem como o descumprimento de direitos trabalhistas, por parte do IMAPS, o que tem prejudicado a dezenas de funcionários de uma Policlínica da cidade.

Um grupo de trabalhadores realizou nesta terça-feira, 21, uma mobilização na Câmara local, para pedir o apoio do Legislativo na resolução dos problemas. Vereadores de oposição e da bancada governista se uniram na assinatura de um requerimento direcionado ao prefeito Colbert Martins Filho (MDB), e à secretaria municipal de Saúde, Cristiane Campos, questionando os dois sobre a situação.

Os vereadores querem saber quais foram os contratos celebrados com a empresa, se ainda há contratos ativos; se há, atualmente, pendência no pagamento dos direitos dos trabalhadores vinculados à referida empresa e, em caso positivo, se há algum processo administrativo para a responsabilização da empresa IMAPS.

O documento sugere ainda que, “se for o caso”, a empresa se torne impossibilitada de fechar novos contratos com a administração pública municipal. O líder do governo, vereador José Carneiro (MDB), disse que uma comissão vai ser formada nesta terça-feira, 21, entre os vereadores, para que se dirijam nesta quarta-feira, 22, às 11h, à Secretaria Municipal de Saúde, para buscar as informações necessárias. Os profissionais estão ainda sem pagamento de rescisão, 13º e férias.