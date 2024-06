Câmara de Mundo Novo realiza sessão da CPI dos precatórios | A TARDE

A Câmara Municipal de Mundo Novo, no centro-norte da Bahia, realiza nesta quarta-feira, 5, sessão da CPI dos precatórios. Desta vez, quem vai depor é a ex-secretária de Educação, Lionela Lopes, que se afastou para concorrer ao cargo de vereadora nas próximas eleições.

Entre os questionamentos, está o esclarecimento sobre a construção de uma suposta quadra, que teria sido construída no Colégio José Cabral, que fica no distrito de Indaí, com o valor de R$ 85 mil reais. A quadra, entretanto, não existe.

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) foi instaurada pela Casa Legislativa local para investigar o gasto dos precatórios da Educação, no valor de R$ 27 milhões, com os quais a prefeitura, na gestão do prefeito José Adriano da Silva, conhecido como Dr. Adriano (Avante), teria investido em reforma de escolas.



