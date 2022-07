Cerca de 30 pombos são encontrados mortos em Jacobina

Cerca de 30 pombos foram encontrados mortos na quarta-feira, 20, em Jacobina, cidade no norte da Bahia. Os moradores do município suspeitam que os animais tenham sido envenenados.

Os animais estavam no bairro Estação. Boa parte das aves estavam na cobertura do galpão onde há a comercialização de farinhas, nas imediações do Centro de Abastecimento da cidade.

Segundo a prefeitura de Jacobina, agentes da Secretaria do Meio Ambiente estiveram no local para apurarem as denúncias. Caso haja indícios de crime ambiental, as medidas necessárias serão tomadas junto com a Polícia Militar e outras autoridades responsáveis.

A secretaria pediu auxílio da população para que denuncie as ocorrências, caso seja identificado algum caso de suspeita de envenenamento dos animais ou outro crime contra o meio ambiente.

Provocar a mortandade de animais é crime previsto no Código Penal Brasileiro (CPB) e, caso seja comprovada a intenção da infração, o investigado pode ser condenado a reclusão de um a quatro anos, além de multa.