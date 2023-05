Empresa é acusada de negligenciar atendimento médico em Feira

Falta de remédios e número insuficiente de profissionais médicos. Assim está o posto de saúde do bairro Rua Nova, em Feira de Santana, o que contraria os preceitos do Conselho Regional de Medicina (Cremeb) que define um número máximo para o atendimento diário dos pacientes.

De acordo com denúncia do vereador Sílvio Dias (PT), enquanto o Cremeb orienta que 16 pessoas devam ser atendidas por turno, pelo médico de serviço, a média que tem sido cumprida no local seria de 24 pacientes, o que ultrapassa em aproximadamente 50% o recomendado.

O parlamentar, que é presidente da Comissão de Saúde na Câmara, calcula que com tal quantitativo exagerado, cada atendimento dure somente 10 minutos.

"Caso consideremos que há pacientes idosos, com deficiência ou mobilidade reduzida, cai para uma média de sete minutos. Sendo assim, não há como humanizar e proporcionar eficiência no serviço", disse ele.

Diante do cenário, o parlamentar analisa que há reclamações das pessoas pela forma como elas têm sido assistidas, com consultas rápidas e sem a atenção devida. De acordo com Sílvio, os médicos estariam sendo orientados a não resolverem o problema de imediato,

"Para acumular atendimentos, devem prescrever exames e, assim, ampliar as fichas. Como a empresa ASN Serviços, terceirizada responsável pela gestão da unidade, recebe por quantidade de pessoas assistidas, os médicos são obrigados a assim proceder", afirma o vereador.