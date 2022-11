Empresário manda jogar dinheiro para população durante evento em Irecê

Um fato inusitado causou alvoroço em quem participou de um evento de inauguração de um estabelecimento comercial, em Irecê, centro-norte da Bahia, nesta segunda-feira.7.

Um empresário local contratou um animador com a vestimenta de Lampião e ordenou o homem a subir em um carro de som e jogar dinheiro para a população.

De acordo com o Irecê Repórter, o momento marcou a inauguração de um estabelecimento comercial no município. De acordo com testemunhas no local, foram jogadas cédulas de R$10, 20, 50 e R$100 reais. O empresário ainda teria distribuído cestas básicas para algumas pessoas que estiveram presentes.