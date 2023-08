Feira de Santana: Câmara debate liberação do empréstimo de R$ 250 mi

Com o objetivo de discutir um projeto da gestão municipal, que pede autorização legislativa para empréstimo no valor de R$ 50 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 250 milhões, na cotação atual, uma audiência pública vai ser realizada na Câmara Municipal, no próximo dia 31.



O vereador Jhonatas Monteiro (PSOL) é autor de um requerimento, em conjunto com o líder do Governo, José Carneiro Rocha (MDB), que propõe discussão do assunto junto com a participação da sociedade civil.

A presidente da Câmara local, Eremita Mota, diz que o projeto ainda não foi votado devido à ausência de estudos, da parte do Poder Executivo, que tratem do impacto financeiro e, principalmente, "comprovem o que vai ser feito com o dinheiro".

Eremita disse ainda que o projeto em questão é uma espécie de "orçamento extra" que a Prefeitura requereu, e que é preciso ter "garantia" de que o dinheiro vai ser usado para determinada finalidade.

O vereador Professor Ivamberg (PT) afirmou que a dívida do Município com a Previdência é "uma denúncia gravíssima". E comparou: "enquanto a Prefeitura não tem dinheiro para o básico, o prefeito Colbert Martins cria a secretaria extraordinária de Tecnologia e Inovação". Ivamberg ainda questiona qual o interesse na medida e levanta a dúvida de que "se existe crédito para pedir o empréstimo de 50 milhões de dólares".