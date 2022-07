Homem é preso em flagrante em Irecê com R$ 2 mil em notas falsas

Um homem suspeito de circular dinheiro falso em Irecê, cidade no norte da Bahia, foi preso em flagrante, na quarta-feira, 13, com R$ 2 mil em cédulas de R$ 50 falsificadas. As notas eram adquiridas na internet e encaminhadas via Correios para a casa dele.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), após troca de informações entre a Polícia Civil e o Correios, foi possível identificar um lote contendo o material ilícito que estava endereçado ao investigado.

De acordo com a SSP-BA, em depoimento, o suspeito disse que adquiriu as notas através de um fornecedor virtual. Todo material foi apresentado na sede da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

A SSP-BA informou que homem foi autuado em flagrante pelo crime federal de moeda falsa, que tem pena de reclusão de até 12 anos.