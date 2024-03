Máquinas quebradas impedem pavimentação de ruas em Feira de Santana | A TARDE

Com as retroescavadeiras e patróis, quebrados, a Superintendência Municipal de Operações e Manutenção do município de Feira de Santana, centro-norte da Bahia, não consegue realizar diversos serviços nas vias públicas urbanas, sobretudo na zona rural. A denúncia é do vereador Paulão do Caldeirão (PSC).

De acordo com o parlamentar, o diretor da garagem municipal, Jair (Passos), e o secretário (José) Marcondes (de Administração), dificulta o trabalho”.

“Jair não conserta os maquinários. É lamentável, mas a gente quer chamar a atenção”, disse o vereador. A cidade está “esburacada, precisando de melhorias, e o povo não pode pagar pelos inoperantes”, disse o parlamentar.

Paulão sugeriu uma visita dos vereadores, nos próximos dias, à garagem da Prefeitura, para constatar a “falta de organização e compromisso, uma vez que obras importantes não estão sendo realizadas”.

O vereador Galeguinho SPA (PSB) disse que é "sabido que Feira de Santana, por ser uma cidade plana, sofre muito com as chuvas, e é importante que as máquinas estejam aptas para atender de prontidão os anseios da população”.

Já o vereador Pastor Valdemir (PV) afirmou que o fato de deixar o maquinário parado, não atende as reclamações das comunidades.

"É preciso a realização de uma força-tarefa, para que a gente não fique ouvindo que não dá para fazer os serviços porque as máquinas estão paradas”, finalizou.