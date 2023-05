Monte Santo: Justiça cassa mandato de 4 vereadores após fraudes

Quatro vereadores do União Brasil (UB) foram cassados pela Justiça de Monte Santo, região nordeste da Bahia, por fraude à cota de gênero nas eleições 2020. Pela Lei, os partidos devem apresentar pelo menos 30% de candidatas mulheres, sendo que no processo referido, os candidatos que compuseram a chapa proporcional do, à época, Democratas (DEM), no total de 21 candidatos, aponta ter havido fraude nas candidaturas femininas lançadas pela sigla para atender as exigências previstas na Lei das Eleições.

A denúncia aponta que o DEM teria apresentado chapa com seis candidatas do sexo feminino, com o objetivo de apenas atender a cota de gênero exigida pela Lei, e que, dentre as candidatas indicadas à disputa eleitoral pela sigla, Anilândia Silva de Andrade Souza, conhecida como Ana da BG, não estava concorrendo de fato, já que não não teria feito a campanha para si, e sim em diversos momentos, limitou-se a pedir que os eleitores votassem no irmão e também candidato Berlândio Silva de Andrade, conhecido como Berg da BG.

Ainda de acordo com o processo, Anilândia não teria obtido quaisquer voto na urna, como aponta o resultado da votação divulgado no aplicativo TSE, além de não ter apresentado as contas de campanha. Sendo assim, o juiz eleitoral Manassés Xavier dos Santos, considerou fictícia a candidatura de Ana da BG, o que levou a cassação dos mandatos de Rosilange, Carlinhos Auto Peças, Paulina e Cleber do Rege, todos do União Brasil, além de anular os votos computados nas urnas destinados ao partido. Na mesma decisão, o juiz declarou a inelegibilidade por oito anos de Anilândia e Berlândio. A decisão cabe recurso