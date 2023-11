Parlamentar denuncia falta de medicação ao tratamento da saúde mental | A TARDE

Pacientes que precisam de tratamento da saúde mental, em Feira de Santana, sofrem com a falta de medicação. A afirmação é da vereadora Lú de Ronny (MDB), durante discurso na Câmara Municipal nesta terça-feira, 31.

De acordo com a parlamentar, pacientes que realizam tratamentos nos Centros de Atenção Psicossocial do Município (CAPS) estão sofrendo com a ausência de ansiolíticos e psicotrópicos. Outra denúncia feita pela vereadora, é a de que os funcionários destas unidades estão com os salários atrasados.

“Os CAPS estão sem a estrutura necessária para oferecer um bom serviço. Diversos pacientes e funcionários estão desassistidos, seja por falta de medicações como ansiolíticos e psicotrópicos, seja pelo atraso no pagamento dos salários. É uma falta de sensibilidade do governo municipal, que tem um prefeito que é médico e não se comove com essas questões da saúde”, afirmou.

Ainda de acordo com Lu de Rony, a pandemia agravou a situação, já que “um número grande de pessoas têm sofrido com depressão e ansiedade e não dispõem de tratamento necessário para tratar tais doenças”.

A parlamentar criticou ainda a falta de pagamento dos salários de diversos odontólogos que atuam nas unidades de saúde do Município.