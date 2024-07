Prefeito de Ibitiara é acusado de fraudar contratos e desviar recursos

Mesmo com gastos milionários, não houve melhora na prestação de serviços públicos na gestão de Wilson de Bududa (PSD) - Foto: Divulgação

Uma grave denúncia deixou estarrecida a população do município de Ibitiara, Chapada Diamantina. A acusação é contra o atual prefeito, Wilson de Bududa (PSD), após ser denunciado ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA ) e ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA ) por desvios de recursos públicos e execução fraudulenta de contratos de fornecimento de peças, pneus, câmaras de ar e baterias elétricas para veículos e máquinas.

A representação foi feita pelos parlamentares locais, Dilma Maria da Silva Lemos e Miguel Azevêdo de Oliveira, ambos do PT. De acordo com a denúncia, a gestão de Wilson de Bududa teria aumentado em mais de 104% as despesas do município nos últimos três anos e meio, com gastos que ultrapassam os R$ 33 milhões de reais.

Ainda de acordo com a denúncia, mesmo com os gastos milionários, não houve melhora na prestação de serviços públicos, que justificasse o fato.

No caso da locação de veículos, tanto escolar quanto outros, também apresentou aumento significativo. Na gestão de 2017 a 2020, os gastos foram de R$ 11.509.749,89, subindo para R$ 18.024.641,57 na gestão de 2021 a 2023, o que representou um crescimento de 56,60%. Embora a terceirização geralmente tenha o objetivo em reduzir os custos de manutenção e operação, os números indicam que os gastos aumentaram substancialmente, sugerindo a necessidade de uma análise mais profunda sobre os contratos e a eficiência das operações terceirizadas.

A manutenção de veículos e máquinas também registrou aumento. Entre 2017 a 2020, os custos foram de R$ 932.296,27, enquanto que de 2021 a 2023 os gastos chegaram a R$ 3.046.142,78, um crescimento elevado de 226,74%. O valor total das despesas relacionadas à frota veicular no período de 2021 a 2023 foi de R$ 29.292.787,47.

O que também chama a atenção é a compra de 185 baterias para veículos, compradas pela gestão em apenas 3 anos e meio, o que representa uma média de 53 baterias por ano.

Em Ibitiara, a gestão conta com 80 veículos e só para um dos carros teriam sido compradas 8 baterias em apenas 7 meses.

"O fato se repete também com outros veículos. É improvável um veículo ter que comprar 8 baterias em tão pouco tempo. Essa é a corrupção que assola, em Ibitiara, na gestão de Wilson de Bududa", afirmou a vereadora Dilma Lemos (PT).