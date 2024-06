Prefeitura de Mundo Novo é alvo de CPI após gastos com precatórios | A TARDE

A Câmara Municipal de Mundo Novo, centro norte da Bahia, instaurou uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar o gasto dos precatórios da Educação, no valor de R$ 27 milhões, com os quais a prefeitura, na gestão do prefeito José Adriano da Silva, conhecido como Dr. Adriano (Avante) teria investido em reforma de escolas.

De acordo com a denúncia na Câmara, na conta dos precatórios, atualmente, só existem R$ 800 reais, sendo que as obras não foram finalizadas. Duas unidades escolares foram demolidas e ainda não foram reerguidas.

Festejos de São Pedro

Como se não bastasse a situação calamitosa da Educação, o gestor municipal anunciou festejos de São Pedro com gastos que, de acordo com denúncias, ultrapassam R$ 1 milhão de reais. A festa de São Pedro não era realizada há cinco anos no município.

Uma ação popular foi ajuizada com o objetivo de suspender as comemorações, já que de acordo com denúncias, o município vive um caos na Saúde, Educação e na infraestrutura. A liminar ainda aguarda decisão judicial.

As denúncias apontam ainda que serviços essenciais como Saúde e Educação estão precários, com salários de servidores atrasados, obras inacabadas e dívidas com fornecedores.

As denúncias já foram enviadas ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) por desvio de finalidade e improbidade administrativa. Ainda de acordo com as denúncias, a situação financeira do município é grave, com dívidas que ultrapassam os R$ 37 milhões.

Procurado, o prefeito Dr. Adriano disse que as denúncias não procedem e que se trata de uma "orquestração política", que de acordo com o gestor, "possui a única finalidade de tumultuar o processo eleitoral vindouro".

